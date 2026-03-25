ULUKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2022/440 Esas

KARAR NO: 2026/51

DAVALI : ŞENGÜL USLUER

Davacılar DERYA KARAGÖZ, FATMA ALTIN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 18/02/2026 tarihli gerekçeli kararı ile;

"1- Davacının davasının KABULÜ İLE,

Niğde İli, Ulukışla ilçesiDarboğaz/Atatürk mahallesi 280 Ada 24 parsel,

sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi mümkün olmadığından, TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ MUHTESAT İLE BİRLİKTE SATIŞI SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Satışın İcra İflas Kanununa göre UMUMA YÖNELİK AÇIK ARTIRMA SURETİYLE YAPILMASINA,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yargı yolu açık olmak üzere karar verildi." şeklinde karar verilmiş olup, iş bu ilanın ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün sonra tebliği yapılmış sayılacağı davalı ŞENGÜL USLUER'e ilanen tebliğ olunur. 18/03/2026

Basın No: ILN02430187

#ilan.gov.tr