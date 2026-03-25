T.C. İSTANBUL 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2024/615

KARAR NO: 2025/608

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/09/2025 tarihli ilamı ile sanık Bakhtınıso ATAKULOVA hakkında;

Sanığın sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş olup,

Sanık Bakhtınıso ATAKULOVA:( Taırovna ve Bobo kızı, 18/12/1984 SAMARKAND REGION doğumlu) sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 2 hafta içinde Mahkememizeveya Mahkememize gönderilmek üzerebulunduğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge AdliyeMahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiaksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 2 hafta içerisinde kararın sanığa tebliğ edilmişsayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 02/03/2026

