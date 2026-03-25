T.C. ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/154 Esas

KARAR NO: 2026/187

DAVALILAR: BORA BERKANT KURAN

YAKAR KURAN

ABDULKADİR HAKAN GÜRANİ

ABDURREZZAK FERİDUN GÜRANİ

DAVACI: ASMAY İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Mahkememizden verilen 26/02/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı dosyasında "Mersin ili, Erdemli ilçesi, Lemas Mahallesi 224 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm takyidatlarıyla beraber SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, SATIŞIN GENEL AÇIK ARTIRMA SURETİYLE YAPILMASINA" şeklinde (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

