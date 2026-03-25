KOZLUK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KOZLUK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ESAS NO: 2020/58KARAR NO: 2022/156

Davacı: SALİH KONAK (T.C.554...96)

Davalı: 1- ABDULLAH BARAN (T.C.203...90)

2-ŞEVVAL TAŞAR (T.C.104...52)

Mahkememizden verilen 19/10/2022 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.DAVA: Kozluk Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/608 Esas sayılı dosyasında bir kısım davalılar aleyhine açtığımız tapu iptal ve tescil davasının yapılan yargılamasında Mahkemece, 16/09/2020 tarihli 5 nolu celsenin 2 numaralı ara kararı uyarınca kök muris Cengiz KONAK (T.C:55486643012)'ın davaya katılmayan mirasçılarının davaya olurunu almak ya da miras şirketine TMK'nın 640. Maddesi uyarınca temsilci atanması için taraflarına süre verildiğinden; tereke temsilcisi atanmasını talep ve dava etmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE,

2-Kozluk Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/608 Esas sayılı davasına münhasıran 55486643012 T. C kimlik numaralı Cengiz Konak'ın terekesine 55462643814 T.C Kimlik numaralı Hayrettin Konak'ın TEREKE TEMSİLCİSİOLARAK ATANMASINA,

3-Tereke temsilcisine ücret takdirine yer olmadığına,

4-Temsilci Hayrettin Konak'ın Kozluk Asliye Hukuk Mahkemesinde devam eden 2018/608 Esas sayılı davanın sonucundan mahkememize bilgi verilmesinin istenilmesine ve ayrıca tereke ile ilgili her yıl sonunda mahkememize rapor sunmasının istenilmesine,

5-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6-Davacının yaptığı yargılama giderlerinin davanın özelliği gereği kendi üzerinde bırakılmasına, kalan gider avansının talep halinde davacıya iadesine,

Dair, tarafların yokluklarında, temsilci atama kararı yönünden kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf; temsilcinin kişiliğineyönelik itirazlar yönünden ise, kararın tebliğinden itibaren on gün içinde Kozluk Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş olup, gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren iki hafta içinde gerekçeli kararın tebliğ edilmiş olacağı ve istinaf başvuru sürenin biteceği İLANEN TEBLİĞ olunur.11.02.2025

