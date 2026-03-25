İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl, Pendik İlçe, ESENYALI Mahalle/Köy, 5100 Ada, 10 Parsel, Kıymet takdirine konu; Esenyalı Mahallesi 5100 ada, 10 numaralı parsel ve üzerinde ki Bina; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Fatih Mahallesi, Köşem Sokak 8 kapı numaralı adreste bulunmaktadır. Söz konusu parsel geometrik olarak kare şeklinde, topoğrafik olarak %3-5 meyilli vaziyettedir. Söz konusu taşınmaz tapuda arsa vasfıyla kayıtlı olmasına rağmen keşif esnasında görüldüğü üzere, taşınmazın üzerine yaklaşık 30 yıl önce ruhsatsız olarak 69m2 alanlı, tek katlı bir bina inşa edilmi . Bina hali hazırda boş durumdadır. Taşınmaz belediye ve diğer kamu hizmetlerinden azami derecede faydalanmaktadır.Söz konusu bina Il. Sınıf A Grup yapılardan olup, yaklaşık 9650 civarında yıpranmış durumdadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Takdir Olunan Değer: 7.125.462,00 TL

Artırmaya İştirak İçinAlınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 712.546,20 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu: Dosyasında mevcut; Pendik Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.09.2022 tarih, 97847 sayılı yazılarında; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Fatih (Esenyalı) Mahallesi, 5100 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 17.01.2015 tasdik tarihli, Fatih ve Ahmet Yesevi MahalleleriUygulama İmar Planında:Taks:0.40, Kaks:1.25, Yençok: 30.50m., (10 kat) (Hava Mania Kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılanma şartlarında "K1" rumuzlu Konut Alanı'nında kalmaktadır.

Adresi: Fatih Mahallesi Köşem Sokak No:8 Pendik / İSTANBUL

Yüzölçümü: 177,75 m2

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:55

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 11:55

Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 11:55