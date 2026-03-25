İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/112 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/112 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl, Kadıköy İlçe, MERDİVENKÖY Mahalle/Köy, 3424 Ada, 6 Parsel, 173 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz Fikirtepe Mahallesi Yıldırım Sokak No: 2B, Fortis Sinanlı Sitesi,D blok, Kat: 18, Daire: 173 Kadıköy / İstanbul (3424 Ada 6 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık düzende inşa betonarme karkas yapı tarzında 5 bodrum kat + zemin kat + 23 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın 5.Bodrum katında sosyal tesisler ve otopark, 4, 3 ve 2. Bodrum katında otopark, 1. Bodrum katında sığınak, zemin katında lobi, 1. Normal katında G blok 7 adet daire,2. Normal katında G blok 6 adet daire, 23 normal katında ise 231 adet daire bulunmaktadır. D blok içerisinde toplam 231 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 173 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 18. katta konumludur.Taşınmaz salon-mutfak, giyinme odası ve banyo-wc hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 43 m2 kullanım alanına sahiptir.Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.
Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir ( Malik bizzat gelmeden tasarrufi işlemi yapılamaz şerhi bulunmaktadır)
Takdir Olunan Değer: 4.700.000,00 TL
Artırmaya İştirak İçin
Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 470.000,00 TL
Taşınmazın Son İmar Durumu: İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/112 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 15.09.2023 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün E-20852321-622.03-7385516 sayılı imar durumu yazısına istinaden dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 04.06.2021 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı paftasında "Konut Alanı-
Ticaret+Konut Alanı" olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları "İnşaat Nizamı: Ayrık, Kat Adedi: 80 m, Kaks: 2,00' şeklindedir.
Arsa Payı : 10000/155570200
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
18/03/2026
OYA KIROĞLU
SATIŞ MEMURU
60709
(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02430164
