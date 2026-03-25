İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl, Kadıköy İlçe, MERDİVENKÖY Mahalle/Köy, 3424 Ada, 6 Parsel, 173 Nolu Bağımsız Bölüm Davaya konu taşınmaz Fikirtepe Mahallesi Yıldırım Sokak No: 2B, Fortis Sinanlı Sitesi,D blok, Kat: 18, Daire: 173 Kadıköy / İstanbul (3424 Ada 6 No'lu Parsel) açık posta adresinde konumludur. Davaya konu taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde ayrık düzende inşa betonarme karkas yapı tarzında 5 bodrum kat + zemin kat + 23 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Binanın 5.Bodrum katında sosyal tesisler ve otopark, 4, 3 ve 2. Bodrum katında otopark, 1. Bodrum katında sığınak, zemin katında lobi, 1. Normal katında G blok 7 adet daire,2. Normal katında G blok 6 adet daire, 23 normal katında ise 231 adet daire bulunmaktadır. D blok içerisinde toplam 231 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 173 bağımsız bölüm no'lu taşınmaz 18. katta konumludur.Taşınmaz salon-mutfak, giyinme odası ve banyo-wc hacimlerinden oluşmakta olup yaklaşık brüt 43 m2 kullanım alanına sahiptir.Isınma doğalgaz yakıtlı kat kaloriferi ile sağlanmaktadır.

Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler : Tapu Kaydındaki Gibidir

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Tapu Kaydındaki Gibidir ( Malik bizzat gelmeden tasarrufi işlemi yapılamaz şerhi bulunmaktadır)

Takdir Olunan Değer: 4.700.000,00 TL

Artırmaya İştirak İçin

Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı: 470.000,00 TL

Taşınmazın Son İmar Durumu: İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğunun 2025/112 (Satış) sayılı dosyası içerisinde bulunan, 15.09.2023 tarihinde Uyap üzerinden gönderilen, T.C. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün E-20852321-622.03-7385516 sayılı imar durumu yazısına istinaden dava konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 04.06.2021 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı paftasında "Konut Alanı-

Ticaret+Konut Alanı" olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Plan notlarına göre yapılaşma şartları "İnşaat Nizamı: Ayrık, Kat Adedi: 80 m, Kaks: 2,00' şeklindedir.

Arsa Payı : 10000/155570200

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:55