HATAY 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/220 Esas

KARAR NO: 2026/92

Davalı GINEİ FİROZA AKTAŞ aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ İLE;

-Hatay ili, Defne ilçesi, Armutlu Mah/ Köyü nüfusuna kayıtlı Cilt No:7, Hane No:766, BSN:7'de nüfusa kayıtlı Abdulla ve Cemile oğlu, 25/07/1975 doğumlu 48712085656 T.C. Kimlik numaralı YUSUF AKTAŞ ile aynı yer BSN:10'da nüfusa kayıtlı, Mohamed ve Gnei Parthi doole kızı, 18/02/1969 doğumlu, 48703085948 T.C. kimlik numaralı GINEİ FİROZA AKTAŞ'ın Kuweyt Devleti Adalte Bakanlığı Şeri Tevsikler İdaresinin 06/11/2024 tarihli ve 383 numaralı boşanma kararının BOŞANMAYA ilişkin hükmünün TANINMASI ve TENFİZİNE,

2-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 732,00- TL harcın dava tarihi itibariyle alınan 427,60- TL'den mahsubu ile bakiye kalan 187,80- TL harç terkin sınırı altında kaldığından alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı tarafından yargılama gideri olarak yapılan toplamda 1.318,30 TL, 12.111,00 reddiyat olmak üzere toplam 13.429,30- TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4-Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacının yatırmış olduğu bakiye gider avansının kullanılmayan kısmının kararın kesinleşmesinden sonra iadesine,

6-Karar kesinleştiğinde bir nüshasının sistem üzerinden nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, HMK 345 maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde içerisinde Adana Bölge Adliyenezdinde istinafyolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 11/03/2026

Teblig yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 18/03/2026

