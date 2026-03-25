BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 3326 Ada, 10 Parsel, 4.110,00 M2 Yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe (Tapuda: Merkezefendi )Mahallesi, Davutpaşa Caddesinde, tapunun 3326 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı ve Davutpaşa Caddesinden 32 dış kapı numarası alan 4.110,00m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adres olarak Maltepe Mahallesi, (Davutpaşa Mevkii) Davutpaşa Caddesi, No:32'dir. Davutpaşa Caddesine paralel cephesi 45,50mt, yola dik ortalama derinliği 90mt civarında olan ve tamamı 4.110,00m2 alana sahip, tapuda arsa vasıflı olarak kayıtlı taşınmaz, halihazır durumu itibariyle düz satıhlı boş arsa vasfına haiz olup, üzerinde yapı bulunmamaktadır. Parsel üzerinde, halen hemhudut 3326 ada, 11 parselde devam eden inşaat ait şantiye yapısı olarak kullanılan konteyner türü geçici yapılar mevcut olup, işbu yapılar taşınabilir nitelikte geçici yapı olduğundan dolayı değerlemeye dahil edilmemiştir. Konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, ana arter üzerinde, civarın talep gören iskana elverişli konut ve ticaret sahasında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.

Adresi : Maltepe Mahallesi,(Davutpaşa Mevkii) Davutpaşa Caddesi,No:32 Zeytinburnu

Yüzölçümü : 4.110,00 m2

İmar Durumu :Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 10.11.2025 tarih ve 653131 sayılı imar durum belgesine göre; Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 3326 ada 10 parsel, 15.07.2023 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Merkezi İş Alanı" fonksiyonunda kalmaktadır. "Merkezi İş Alanı"nda üzerinde yapı yapılacak parsellerin kadastral (kök parsel) yüzölçümlerinin %60'ının en az 1000 m2 olması gerekir. (yol, donatı alanları ve üzerinde yıkılma riski bulunmayan binalar olan parseller ile çevrili olduğu için tevhit suretiyle de net 1000 m2 yüzölçümüne ulaşması mümkün olmayan parseller için bu koşul aranmaz). Bu şekilde hesaplanan net yüzölçümü; 1000 m2 dâhil 2000 m2'ye kadar olan parsellerde Max KAKS=1.60, 2000 m2 ve üzeri olan parsellerde Max KAKS=2.00'dir. Tüm parsellerde Min TAKS=0.20 olup, Max TAKS meri yönetmelikten alınır. Kadastral (kök parsel) yüzölçümlerinin %60'ı 3000 m² ve üzeri olup konut kullanımını da sağlayan ofis (home office) ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) fonksiyonu hiç kullanılmayan parsellerde Max KAKS=2.50 olarak uygulanacaktır. Bu alanlarda yapılacak yapıların "emsale esas alanları ile %30 emsal harici yapılabilecek alanlarının" en çok %60'ı konut kullanımını da sağlayan ofis (home office) ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) olarak yapılabilir. Bununla beraber "emsale esas alanlar ile %30 emsal harici yapılabilecek alanların" konut dışı kullanıma ayrılacak %40'ın hiç yapılmamasının tercih edilmesi halinde yapıların "emsale esas alanları ile %30 emsal harici yapılabilecek alanlarının" %80'ine karşılık gelen alan konut kullanımını da sağlayan ofis (home office) ve/veya rezidans (yüksek nitelikli konut) olarak yapılabilir. Bu durumda parselde yapılabilecek "emsale esas alanlar ile %30 emsal harici alanların" %20'si kullanılamaz. 3326 ada 10 parsele ait imar arşiv dosyasında ve dijital arşiv kayıtlarında yapılan tetkiklerde; A blok 16/12/2024 tarih, 54250 sayılı ve B blok 16/12/2024 tarih, 54252 sayılı yapı ruhsatına sahip olduğu anlaşılmıştır denilmiştir.

Kıymeti : 513.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İrtifak : M: Haritasında sarıboya ile işaretli 636,60 Metrekarelik kısım üzerinde 3326 ada 12 parselde 397,16 Metrekarelik kısım ve 3326 ada 10 parselde 237,44 Metrekarelik kısımda kuvvetli akım dağıtım tesisi için Türkiye Elektrik İletim A.Ş.lehine hükmen istimlak yolu ile daimi irtifak (30/09/1980 tarih ve 2280 yevmiye nolu)

Beyan : 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. (27/06/2014 Tarih - 8170 yevmiye nolu, 17/08/2015 Tarih ve 10218 yevmiye nolu, 12/07/2023 Tarih ve 13452 yevmiye nolu ve 14/09/2023 Tarih ve 18010 yevmiye nolu beyanlar)

Şerh : Beyoğlu 4. Üncü Noterliğinden tanzim olunan 28/01/1987 tarih 4720 sayılı kira sözleşmesi gereğince 8435 nolu trafo merkezi ve geçiş yeri için 99 yıllığı 1.TL dan olmak üzere Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Lehine kira şerhi 19/02/1987 YEV:701 (19/02/1987 tarih ve 701 yevmiye nolu şerh)

Beyan : Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25/07/2025 tarih ve 2025/453 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi numaralı dosyasından davalıdır. (25/07/2025 tarih ve 17771 nolu beyan)

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:25