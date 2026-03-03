İLAN

İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/440 Esas

Davacı , Melek FIRINCI ile Davalı , İlhan ÇİFTÇİ aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında, bilirkişi heyetinin mahkememize sunmuş olduğu raporunda bilirkişi heyeti raporunda özetle; ''Dava konusu Sivas İli, İmranlı İlçesi, Arık Köyü, 109 ada 143 parsel, 133 ada 42 parsel, 133 ada 44 parsel, 133 ada 470 parsel, 153 ada 4 parselde davacının iddia ettiği kısımların toplam bedeli dava tarihi 13.11.2015 itibari ile 24.290,15 TL'dir.'' şeklinde rapor düzenlemiş, davalı İsmail ŞAHİN'e tebligata yarar adresi tüm arama ve araştırmalara rağmen tespit edilememiş, mahkememizce tebligata esas olmak üzere ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

19232714302 T.C. Numaralı davalı İlhan ÇİFTÇİ bilirkişi raporuna ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz edilebileceğinin ihtarı ile ilanen tebliğ olunur.25/02/2026

