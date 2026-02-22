T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2024/49

DAVALI : BURHAN BİLİCİ Mehmet ve Sacide'den olma 18.03.1972 Londra doğumlu

Davacı, MALİYE HAZİNESİ ile Davalılar, BURHAN BİLİCİ, CABİR DİLAVEROĞLU, SEHER TUFAN, ZEKİYE TANSÖKER arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligatlar çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Duruşma Tarihi: 07.05.2026

Duruşma Saati: 10:45

Duruşma Yeri: İstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

