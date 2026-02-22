T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalılar , GÜLTEN KAYABAŞI, HAYDAR ÖZLEK arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesinde bulunan 251DUIA Pafta, 148 Ada, 2 Parsel sayılı, 4.949,51 m² yüzölçümlü "arsa" vasıflı taşınmaz ile ilgili olarak;

İbrahim oğlu Hasan mirasçıları, Halil mirasçıları, Rıza mirasçıları, Nuri oğlu Günay Çakıcı'nın gaip olması nedeniyle taşınmaz maliklerinin gaipliği istenmiş olup gaipliği istenen taşınmaz maliklerinin sağ veya ölü olduğu hakkında bilgileri olanların Mahkememizin 2025/178 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri M.K'nun 31. maddesi gereğince 2. kez ilan olunur. 19/02/2026

