T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/55 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KOCAKAYMAZ Mahalle/Köy, 131 Ada, 162 Parsel

Yüzölçümü : 2.123,88 m2 Kıymeti : 1.101.210,54 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:32



Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:32



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:32

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:32



Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:32



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:32

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:46



Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:46



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:46

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:46



Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:46



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:46

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:28



Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:28



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:28

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:28



Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:28



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:28

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 12:28



Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 12:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:28



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:28

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 13:41



Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:41



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:41

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:48



Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:48



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:48

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:14



Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:14



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:14

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:14



Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:14



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:14

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 12:14



Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:14



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:14

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 13:34



Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:34



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:34

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:40



Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:40



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:40

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:03



Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:03



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:03

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 11:04



Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:04



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:04

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 12:04



Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:04



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:04

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 13:31



Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:31



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 14:39



Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:39



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:39

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:37



Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:37



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:37

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:11



Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:11



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:11

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:21



Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:21



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:21

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:24



Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:24



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:24

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:34



Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:34



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:34

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:48



Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:48



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:48

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:03



Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:03



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:03

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:08



Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:08



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:08

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 12:09



Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:09



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:09

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:31



Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:31



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:31

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:41



Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:41



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:41

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 10:01



Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:01



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:01

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 11:01



Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:01



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:01

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 12:03



Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:03



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:03

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 13:35



Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:35



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:35

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 14:37



Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 14:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:37



Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:37

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:09



Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:09



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 10:09

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:11



Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:11



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 11:11

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:11



Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:11



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 12:11

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:39



Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:39



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:39

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:55



Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:55



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:55

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:03



Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:03



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 10:03

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:06



Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:06



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 11:06

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:07



Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:07



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 12:07

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:33



Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:33



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:33

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:56



Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:56



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:56

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 10:03



Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:03



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 10:03

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 11:12



Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:12



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 11:12

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 12:23



Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:23



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 12:23

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:34



Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:34



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:34

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:57



Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:57



Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:57

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 51 ParselYüzölçümü : 1.352,58 m2 Kıymeti : 841.563,10 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 50 ParselYüzölçümü : 871,81 m2 Kıymeti : 542.432,34 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 46 ParselYüzölçümü : 893,93 m2 Kıymeti : 556.195,20 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 44 ParselYüzölçümü : 1.199,30 m2 Kıymeti : 746.193,67 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 59 ParselYüzölçümü : 1.184,03 m2 Kıymeti : 736.692,81 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 60 ParselYüzölçümü : 1.277,72 m2 Kıymeti : 794.985,88 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 27 ParselYüzölçümü : 575,21 m2 Kıymeti : 357.890,49 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 26 ParselYüzölçümü : 729,83 m2 Kıymeti : 454.093,66 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 104 ParselYüzölçümü : 3.088,14 m2 Kıymeti : 1.921.412,91 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 105 ParselYüzölçümü : 2.059,55 m2 Kıymeti : 1.281.433,47 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 112 ParselYüzölçümü : 1.092,43 m2 Kıymeti : 679.700,11 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 10 ParselYüzölçümü : 965,49 m2 Kıymeti : 750.899,23 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 11 ParselYüzölçümü : 977,88 m2 Kıymeti : 760.535,41 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 105 ParselYüzölçümü : 476,19 m2 Kıymeti : 296.281,13 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 196 ParselYüzölçümü : 1.152,88 m2 Kıymeti : 896.639,74 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 229 ParselYüzölçümü : 922,85 m2 Kıymeti : 717.736,44 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 237 ParselYüzölçümü : 357,80 m2 Kıymeti : 278.275,01 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 251 ParselYüzölçümü : 979,26 m2 Kıymeti : 609.286,76 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 113 Ada, 1 ParselYüzölçümü : 1.529,90 m2 Kıymeti : 5.007.505,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 107 Ada, 101 ParselYüzölçümü : 1.458,01 m2 Kıymeti : 907.160,70 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 107 Ada, 58 ParselYüzölçümü : 1.429,61 m2 Kıymeti : 889.490,48 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 107 Ada, 53 ParselYüzölçümü : 1.260,48 m2 Kıymeti : 784.259,31 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 107 Ada, 50 ParselYüzölçümü : 983,25 m2 Kıymeti : 611.769,30 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 107 Ada, 41 ParselYüzölçümü : 1.455,94 m2 Kıymeti : 905.872,76 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 150 Ada, 186 ParselYüzölçümü : 518,78 m2 Kıymeti : 457.271,89 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 161 ParselYüzölçümü : 3.734,43 m2 Kıymeti : 2.904.411,85 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 154 ParselYüzölçümü : 547,28 m2 Kıymeti : 340.512,69 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 166 ParselYüzölçümü : 1.974,40 m2 Kıymeti : 1.228.453,91 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 173 ParselYüzölçümü : 561,43 m2 Kıymeti : 433.277,43 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 17 ParselYüzölçümü : 2.138,58 m2 Kıymeti : 1.663.257,07 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 16 ParselYüzölçümü : 2.105,60 m2 Kıymeti : 1.637.607,24 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 32 ParselYüzölçümü : 1.684,89 m2 Kıymeti : 1.048.323,39 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 92 ParselYüzölçümü : 1.313,72 m2 Kıymeti : 817.384,76 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 187 ParselYüzölçümü : 18.108,54 m2 Kıymeti : 11.266.970,61 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 168 ParselYüzölçümü : 344,31 m2 Kıymeti : 214.226,58 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 150 ParselYüzölçümü : 329,73 m2 Kıymeti : 205.155,04 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 85 ParselYüzölçümü : 1.364,46 m2 Kıymeti : 848.954,73 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 70 ParselYüzölçümü : 1.234,25 m2 Kıymeti : 767.939,24 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 138 ParselYüzölçümü : 768,22 m2 Kıymeti : 477.979,57 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 144 ParselYüzölçümü : 1.270,62 m2 Kıymeti : 790.568,33 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 255 ParselYüzölçümü : 1.879,24 m2 Kıymeti : 1.169.246,21 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 232 ParselYüzölçümü : 937,26 m2 Kıymeti : 583.154,74 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 116 ParselYüzölçümü : 854,33 m2 Kıymeti : 1.708.660,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 118 ParselYüzölçümü : 521,77 m2 Kıymeti : 652.212,50 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 109 Ada, 3 ParselYüzölçümü : 933,69 m2 Kıymeti : 1.400.535,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 113 Ada, 115 ParselYüzölçümü : 5.687,46 m2 Kıymeti : 4.265.595,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 67 ParselYüzölçümü : 1.459,23 m2 Kıymeti : 2.918.460,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 69 ParselYüzölçümü : 1.073,97 m2 Kıymeti : 2.147.940,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 11 ParselYüzölçümü : 686,71 m2 Kıymeti : 427.264,78 TL KDV Oranı : %10

17/02/2026

Basın No: ILN02404349

