T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/55 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KOCAKAYMAZ Mahalle/Köy, 131 Ada, 162 Parsel
Yüzölçümü : 2.123,88 m2 Kıymeti : 1.101.210,54 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:32
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:32
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:32
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 51 Parsel
Yüzölçümü : 1.352,58 m2 Kıymeti : 841.563,10 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:32
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:32
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:32
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 50 Parsel
Yüzölçümü : 871,81 m2 Kıymeti : 542.432,34 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:46
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 46 Parsel
Yüzölçümü : 893,93 m2 Kıymeti : 556.195,20 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 14:46
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:46
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:46
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 44 Parsel
Yüzölçümü : 1.199,30 m2 Kıymeti : 746.193,67 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:28
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:28
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 59 Parsel
Yüzölçümü : 1.184,03 m2 Kıymeti : 736.692,81 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:28
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:28
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:28
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 60 Parsel
Yüzölçümü : 1.277,72 m2 Kıymeti : 794.985,88 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 12:28
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 12:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:28
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:28
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 27 Parsel
Yüzölçümü : 575,21 m2 Kıymeti : 357.890,49 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:41
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 26 Parsel
Yüzölçümü : 729,83 m2 Kıymeti : 454.093,66 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:48
Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:48
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:48
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 104 Parsel
Yüzölçümü : 3.088,14 m2 Kıymeti : 1.921.412,91 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:14
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 104 Ada, 105 Parsel
Yüzölçümü : 2.059,55 m2 Kıymeti : 1.281.433,47 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 11:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:14
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 112 Parsel
Yüzölçümü : 1.092,43 m2 Kıymeti : 679.700,11 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 12:14
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 12:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:14
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:14
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 10 Parsel
Yüzölçümü : 965,49 m2 Kıymeti : 750.899,23 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:34
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 11 Parsel
Yüzölçümü : 977,88 m2 Kıymeti : 760.535,41 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:40
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 14:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:40
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:40
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 105 Parsel
Yüzölçümü : 476,19 m2 Kıymeti : 296.281,13 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:03
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 196 Parsel
Yüzölçümü : 1.152,88 m2 Kıymeti : 896.639,74 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 11:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:04
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 229 Parsel
Yüzölçümü : 922,85 m2 Kıymeti : 717.736,44 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 12:04
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 12:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:04
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:04
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 237 Parsel
Yüzölçümü : 357,80 m2 Kıymeti : 278.275,01 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:31
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 251 Parsel
Yüzölçümü : 979,26 m2 Kıymeti : 609.286,76 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 14:39
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 14:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:39
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:39
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 113 Ada, 1 Parsel
Yüzölçümü : 1.529,90 m2 Kıymeti : 5.007.505,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:37
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:37
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 107 Ada, 101 Parsel
Yüzölçümü : 1.458,01 m2 Kıymeti : 907.160,70 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:11
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 107 Ada, 58 Parsel
Yüzölçümü : 1.429,61 m2 Kıymeti : 889.490,48 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:21
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 107 Ada, 53 Parsel
Yüzölçümü : 1.260,48 m2 Kıymeti : 784.259,31 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:24
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:24
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:24
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:24
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 107 Ada, 50 Parsel
Yüzölçümü : 983,25 m2 Kıymeti : 611.769,30 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:34
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 107 Ada, 41 Parsel
Yüzölçümü : 1.455,94 m2 Kıymeti : 905.872,76 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:48
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:48
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:48
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 150 Ada, 186 Parsel
Yüzölçümü : 518,78 m2 Kıymeti : 457.271,89 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:03
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 161 Parsel
Yüzölçümü : 3.734,43 m2 Kıymeti : 2.904.411,85 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:08
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 154 Parsel
Yüzölçümü : 547,28 m2 Kıymeti : 340.512,69 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 12:09
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:09
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:09
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 166 Parsel
Yüzölçümü : 1.974,40 m2 Kıymeti : 1.228.453,91 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:31
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 105 Ada, 173 Parsel
Yüzölçümü : 561,43 m2 Kıymeti : 433.277,43 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:41
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:41
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:41
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 17 Parsel
Yüzölçümü : 2.138,58 m2 Kıymeti : 1.663.257,07 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:01
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 16 Parsel
Yüzölçümü : 2.105,60 m2 Kıymeti : 1.637.607,24 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 11:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:01
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 32 Parsel
Yüzölçümü : 1.684,89 m2 Kıymeti : 1.048.323,39 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 12:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:03
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:03
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 92 Parsel
Yüzölçümü : 1.313,72 m2 Kıymeti : 817.384,76 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:35
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 187 Parsel
Yüzölçümü : 18.108,54 m2 Kıymeti : 11.266.970,61 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 14:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:37
Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:37
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 103 Ada, 168 Parsel
Yüzölçümü : 344,31 m2 Kıymeti : 214.226,58 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 10:09
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 150 Parsel
Yüzölçümü : 329,73 m2 Kıymeti : 205.155,04 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 11:11
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 85 Parsel
Yüzölçümü : 1.364,46 m2 Kıymeti : 848.954,73 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 12:11
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 70 Parsel
Yüzölçümü : 1.234,25 m2 Kıymeti : 767.939,24 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:39
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:39
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 138 Parsel
Yüzölçümü : 768,22 m2 Kıymeti : 477.979,57 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 14:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:55
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 144 Parsel
Yüzölçümü : 1.270,62 m2 Kıymeti : 790.568,33 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 10:03
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 255 Parsel
Yüzölçümü : 1.879,24 m2 Kıymeti : 1.169.246,21 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:06
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 11:06
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 108 Ada, 232 Parsel
Yüzölçümü : 937,26 m2 Kıymeti : 583.154,74 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:07
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 12:07
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 116 Parsel
Yüzölçümü : 854,33 m2 Kıymeti : 1.708.660,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 13:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:33
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 118 Parsel
Yüzölçümü : 521,77 m2 Kıymeti : 652.212,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:56
Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:56
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:56
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 109 Ada, 3 Parsel
Yüzölçümü : 933,69 m2 Kıymeti : 1.400.535,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 10:03
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 10:03
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 113 Ada, 115 Parsel
Yüzölçümü : 5.687,46 m2 Kıymeti : 4.265.595,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 11:12
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 11:12
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 11:12
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 67 Parsel
Yüzölçümü : 1.459,23 m2 Kıymeti : 2.918.460,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 12:23
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:23
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 12:23
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 69 Parsel
Yüzölçümü : 1.073,97 m2 Kıymeti : 2.147.940,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:34
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 13:34
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKÇAKESE Mahalle/Köy, 106 Ada, 11 Parsel
Yüzölçümü : 686,71 m2 Kıymeti : 427.264,78 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 14:57
Bitiş Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:57
17/02/2026
Basın No: ILN02404349
