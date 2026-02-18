İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİC. A.Ş.

258286-0

İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI



Yönetim Kurulumuzun 05.01.2026 tarih 2026/2 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/04/2026 tarihinde Saat 15:00'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler. Şirketimizin Belediye hissedarları Meclis Kararı alarak temsilci tayini yapmalıdır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.



YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yiğit Oğuz DUMAN GENEL MÜDÜR

Bilge DONUK



Şirket Merkezi Adresi:

Karagümrük Mah. Kaleboyu Cad. No:111 Fatih/İstanbul

Tel: (0212) 453 30 00

Fax: (0212) 621 38 48

Web: https://spor.istanbul/

İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

22.04.2026 TARİHİNDE YAPILACAK

2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5. TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

10. Bağımsız Denetçi seçimi,

11. TTK m. 395 ve m. 396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL SPOR ETKİNLİKLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 22/04/2026 tarihinde saat 15:00'da, "Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere……….TC Kimlik numaralı …………………….........'yı veya ........... TC Kimlik numaralı ……..'yı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi bildiririz…./…./2026

VEKALETİ VERENİN

Unvanı : (Yazılmalı)

Sermaye Miktarı : ………-TL

Hisse Adedi : ……… Adet

Adresi : (Yazılmalı)

