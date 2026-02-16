T.C. PAZAR(RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sıra No Esas No Davalı Köy/Mah Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü

(m²) Kamulaştırma

Alanı (m²) Duruşma

Günü 1 2025/439 Dursun Ali BİLDİREN Dernek Köyü 106 26 Çalılık 839,88 m² 0.79 m² mülkiyet

218.77 m² irtifak 29/04/2026 2 2025/445 Ayşe YAYLACI Cumali YAYLACI Dernek Köyü 104 2 Çalılık 3148,22 m² 8.16 m² mülkiyet

591.07 m² irtifak 06/05/2026 3 2025/447 Ali TAŞKIN, Arda TAŞKIN ve diğer tapu malikleri. Sahilköy Köyü 123 1 Otlak 2240,83m² 8.08m² mülkiyet 230,04m² irtifak 06/05/2026 4 2025/449 Aysan Ayşe AKÇAY mirasçıları ve diğer tapu malikleri. Derebaşı Köyü 101 12 Tarla 24.634,24 m² 12.05 m²mülkiyet

576,02 m² irtifak 06/05/2026

5 2025/465 Selime YAZICI ve Henife YAZICI mirasçıları. Dernek Köyü 106 22 Çalılık 813.33 m² 7.31 m² mülkiyet

174.83 m² irtifak 06/05/2026 6 2025/467 Ali TAŞKIN, Arda TAŞKIN, Aytekin TAŞKIN, Makbule TAŞKIN, Nermin GÖKDEMİR, Simay TAŞKIN ve Selma GÜNAK mirasçıları. Dernek Köyü 122 4 Fındıklık 5.777,13 m² 4.91 m² mülkiyet

225.22 m² irtifak 06/05/2026 7 2025/469 Hanife KESİCİ, Murat ÇOLAK, Osman ÇOLAK ve Şükran BUÇAN Derebaşı Köyü 106 1 Çay bahçesi 9841.92 m² 199.24 m² irtifak 06/05/2026

2025/439, 445, 447, 449, 465, 467 ve 469 Esas Davacı TEDAŞ vekili Av. Emine TEKKE tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı Davacı TEDAŞ adına tesciline, kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize işbu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin saptanmasına müteakip kamulaştırma bedelinin ilgili adına T.C. Vakıflar Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 30/01/2026

