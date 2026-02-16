T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. PAZAR(RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(KAMULAŞTIRMA İLANI)
ESAS NO : 2025/439, 445, 447, 449, 465, 467 ve 469 Esas Davacı TEDAŞ vekili Av. Emine TEKKE tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca; Aşağıda davalı ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı Davacı TEDAŞ adına tesciline, kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize işbu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin saptanmasına müteakip kamulaştırma bedelinin ilgili adına T.C. Vakıflar Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 30/01/2026
|Sıra No
|Esas No
|Davalı
|Köy/Mah
|Ada
|Parsel
|Cinsi
|Yüzölçümü
(m²)
|Kamulaştırma
Alanı (m²)
|Duruşma
Günü
|1
|2025/439
|Dursun Ali BİLDİREN
|Dernek Köyü
|106
|26
|Çalılık
|839,88 m²
|0.79 m² mülkiyet
218.77 m² irtifak
|29/04/2026
|2
|2025/445
|Ayşe YAYLACI Cumali YAYLACI
|Dernek Köyü
|104
|2
|Çalılık
|3148,22 m²
|8.16 m² mülkiyet
591.07 m² irtifak
|06/05/2026
|3
|2025/447
|Ali TAŞKIN, Arda TAŞKIN ve diğer tapu malikleri.
|Sahilköy Köyü
|123
|1
|Otlak
|2240,83m²
|8.08m² mülkiyet 230,04m² irtifak
|06/05/2026
|4
|2025/449
|Aysan Ayşe AKÇAY mirasçıları ve diğer tapu malikleri.
|Derebaşı Köyü
|101
|12
|Tarla
|24.634,24 m²
|12.05 m²mülkiyet
576,02 m² irtifak
|06/05/2026
|5
|2025/465
|Selime YAZICI ve Henife YAZICI mirasçıları.
|Dernek Köyü
|106
|22
|Çalılık
|813.33 m²
|7.31 m² mülkiyet
174.83 m² irtifak
|06/05/2026
|6
|2025/467
|Ali TAŞKIN, Arda TAŞKIN, Aytekin TAŞKIN, Makbule TAŞKIN, Nermin GÖKDEMİR, Simay TAŞKIN ve Selma GÜNAK mirasçıları.
|Dernek Köyü
|122
|4
|Fındıklık
|5.777,13 m²
|4.91 m² mülkiyet
225.22 m² irtifak
|06/05/2026
|7
|2025/469
|Hanife KESİCİ, Murat ÇOLAK, Osman ÇOLAK ve Şükran BUÇAN
|Derebaşı Köyü
|106
|1
|Çay bahçesi
|9841.92 m²
|199.24 m² irtifak
|06/05/2026
Basın No: ILN02400149
