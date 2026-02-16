T.C. KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/148 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 534

PARSEL NO : 16

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 248,26 m2

MALİKLERİ : NİMET ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/149 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 534

PARSEL NO : 18

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 173,30 m2

MALİKLERİ : CEMAL ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/150 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 535

PARSEL NO : 6

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 179,04 m2

MALİKLERİ : CEMAL ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/151 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 538

PARSEL NO : 1

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 690,78 m2

MALİKLERİ : CEMAL ÇELİK, CELAL ÇELİK, HİKMET ÇELİK, NİMET ÇELİK, İSMET ÇELİK,

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/152 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 539

PARSEL NO : 3

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 54,23 m2

MALİKLERİ : CEMAL ÇELİK, CELAL ÇELİK, HİKMET ÇELİK, NİMET ÇELİK, İSMET ÇELİK,

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/153 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 541

PARSEL NO : 5

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.281,69 m2

MALİKLERİ : Nimet ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/154 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 541

PARSEL NO : 7

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 332,38 m2

MALİKLERİ : CELAL ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/155 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 541

PARSEL NO : 8

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 385,45 m2

MALİKLERİ : CELAL ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/156 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 542

PARSEL NO : 4

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 234,47 m2

MALİKLERİ : CELAL ÇELİK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/157 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 544

PARSEL NO : 3

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 169,25 m2

MALİKLERİ : SEYİTHAN TOSUN, ÖMER TOSUN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/158 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 544

PARSEL NO : 4

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 574,90 m2

MALİKLERİ : SEYİTHAN TOSUN, ÖMER TOSUN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/159 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 545

PARSEL NO : 24

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.178,35 m2

MALİKLERİ : MAHMUT ASLAN, TURAN ASLAN, KEMAL ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/160 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 545

PARSEL NO : 26

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 229,53 m2

MALİKLERİ : SEYİTHAN TOSUN, ÖMER TOSUN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/161 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 545

PARSEL NO : 28

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 359,49 m2

MALİKLERİ : İHSAN ASLAN, SUPHAN ASLAN, ENGİN ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/162 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 545

PARSEL NO : 30

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 236,35 m2

MALİKLERİ : ABDULKADİR AY

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/163 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 442

PARSEL NO : 6

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 338,78 m2

MALİKLERİ : METİN TOSUN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/164 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 510

PARSEL NO : 3

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 713,35 m2

MALİKLERİ : MUSA ULUDAĞ, SERVET ULUDAĞ, CEVDET ULUDAĞ, MEHMET REFİK ULUDAĞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/165 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 511

PARSEL NO : 7

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 683,04 m2

MALİKLERİ : MUSA ULUDAĞ, SERVET ULUDAĞ, CEVDET ULUDAĞ, MEHMET REFİK ULUDAĞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/166 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 517

PARSEL NO : 1

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 959,89 m2

MALİKLERİ : MUSA ULUDAĞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/167 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 517

PARSEL NO : 4

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 441,91 m2

MALİKLERİ : MEHMET NESİM ÇİÇEK, SİRACETTİN ÇİÇEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/168 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 518

PARSEL NO : 11

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 129,85 m2

MALİKLERİ : MUSA ULUDAĞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/169 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 518

PARSEL NO : 13

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 433,88 m2

MALİKLERİ : SİRACETTİN ÇİÇEK, MEHMET NESİM ÇİÇEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/170 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 525

PARSEL NO : 19

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 231,64 m2

MALİKLERİ : ERCAN ULUDAĞ, FAİK ULUDAĞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/171 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 525

PARSEL NO : 21

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 868,90 m2

MALİKLERİ : YILMAZ ZÜMRÜT

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/172 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 525

PARSEL NO : 23

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 587,81 m2

MALİKLERİ : ADİL ZÜMRÜT

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/173 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 531

PARSEL NO : 15

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 38,08 m2

MALİKLERİ : ABDULHADİ TOSUN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/174 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 532

PARSEL NO : 3

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 492,71 m2

MALİKLERİ : FERZENDE ZÜMRÜT

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/175 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 545

PARSEL NO : 32

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 988,76 m2

MALİKLERİ : AZİZ AY

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/176 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 545

PARSEL NO : 34

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 218,69 m2

MALİKLERİ : ERCAN ULUDAĞ, FAİK ULUDAĞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/177 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 545

PARSEL NO : 36

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 293,67 m2

MALİKLERİ : RECEP ULUDAĞ, DİLEK ULUDAĞ, NERGİZ ULUDAĞ, YELİZ ULUDAĞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,









T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/178 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 547

PARSEL NO : 29

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 250,94 m2

MALİKLERİ : VURAL ZÜMRÜT

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/179 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 547

PARSEL NO : 31

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 171,92 m2

MALİKLERİ : FERZENDE ZÜMRÜ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/180 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 547

PARSEL NO : 33

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 366,70 m2

MALİKLERİ : FEYAZ ÇİÇEK, SİRACETTİN ÇİÇEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/181 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 547

PARSEL NO : 35

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 234,06 m2

MALİKLERİ : MAHMUT ASLAN, CEMAL ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/182 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 547

PARSEL NO : 37

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 224,09 m2

MALİKLERİ : ŞAHİNAZ ZÜMRÜT

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/183 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 547

PARSEL NO : 39

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 155,73 m2

MALİKLERİ : İHSAN ASLAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/184 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 547

PARSEL NO : 41

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 619,42 m2

MALİKLERİ : CEVDET ULUDAĞ, MUSA ULUDAĞ, SERVET ULUDAĞ, MEHMET REFİK ULUDAĞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

T.C.KULP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/185 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KonukluKöyü

ADA NO : 549

PARSEL NO : 13

VASFI : YOL

YÜZÖLÇÜMÜ : 48,52 m2

MALİKLERİ : FERİK ZÜMRÜT

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

