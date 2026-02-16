İLAN

ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/184 D.İş

KARAR NO : 2025/183

Davacı aleyhine mahkememizde açılan 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Dosya kapsamına göre karşı taraf Mesut Kaya hakkında verilen 6284 SK'nın 5/1- a ve c bentlerine aykırı davrandığı sabit görüldüğünden aynı kanunun 13. Maddesi uyarınca takdiren 3 GÜN ZORLAMA HAPSİ İLE CEZALANDIRILMASINA,

Dair, mağdurun yüzüne karşı verilen kararın taraflara tebliğinden itibaren2 hafta içinde 6. Aile Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere yapılan açık yargılama sonucunda karar verildi.

