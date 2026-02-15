SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/187

KARAR NO : 2025/1768

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan Dairemizin 26/06/2025 tarih, 2025/187-2025/1768 E.K ilamı ile 5 YIL HAPİS, 4 AY HAPİS, 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Çarıaçmaz ve Ayşa oğlu, 01/01/1997 doğumlu, Afganistan uyruklu HAMIDULLAH OZBEK tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren işlemek üzere 2 hafta içerisinde dairemize veya bir başka yerdeki eşit daireye ya da ceza infaz kurumu yönetimine verilecek bir dilekçeyle veya zabıt katibine bildirilecek sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle TEMYİZ yasa yolu açık olduğu hususu İLAN OLUNUR. 01/12/2025

Basın No: ILN02401555

#ilan.gov.tr