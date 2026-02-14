T.C. KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/40

KARAR NO : 2024/522

KARAR TARİHİ : 27/11/2024

İSTİNAF TARİHİ : 07/01/2025 İLANEN TEBLİĞ

YAPILAN DAVALI : Gökhan Renklioğlu

Gerekçeli karar özetle;

1-Konya ili, Karatay İlçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi, M²8-B-15-B-3-C Pafta,5543 Ada, 30 Parselde kayıtlı taşınmazda bulunan 5 nolu bağımsız bölüm de bulunan muris Ali Kemal RENKLİOĞLU adına kayıtlı taşınmazın kamulaştırma bedellerinin 235.708,89 TL olduğunun tespiti ile anılan bölümün davacı Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya kayıt ve tesciline,

2-Kamulaştırma bedelinden davalı Gökhan Renklioğlu'nun hissesine düşen 19.642,42 TL nin adı geçene ödenmesine,

Davacı vekilinin İstinaf Başvuru Dilekçesinde özetle;

Kararının bedel/m2 bedeli yönünden ve faiz yönünden ortadan kaldırılarak kıymet takdir raporunda belirtildiği şekliyle ödenmesi yönünden hükmü istinaf etmiştir.

Dair, Kararın ve İstinaf başvurusunun ilanen tebliğinden itibaren mahkememiz hükmüne karşı istinaf yasa yolu açık olmak üzere 2 haftalık yasal süresi içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunabileceğiniz, davacının istinaf başvurusuna karşı ise aynı süre içerisinde mahkememiz nezdinde istinafa cevap verebileceğiniz hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02399940

#ilan.gov.tr