T.C. ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/136 Esas

KARAR NO : 2025/1073

DAVALI : BETÜL ÇAYLAK -32539326092-

Davacı HÜSEYİN CİHAD DİKİŞCİ tarafınızdan Aleyhinize mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasında 17/09/2025 tarih, 2024/136 Esas ve 2025/1073 Karar sayılı ilamında, ''Dava dosyamıza benzer Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 11/11/2021 tarih, 2021/639 Esas ve 2021/2981 Karar sayılı ilamında; "satış vaadi alacaklısı olan davacının, satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak açtığı tapu iptali ve tescil davasında verilen yetkiye dayanarak, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesini talep etme hakkı bulunmamaktadır." şeklindeki hükme istinaden, davacının davasını açamayacağı görüldüğünden, davanın reddine'' karar verildiği ve davacı Hüseyin Cihad Dikişçi ve vekili Av. Süleyman Göçer tarafından istinaf talebinde bulunulduğu,13/11/2025 tarihinde Vaşington Büyükelçiliği ile Mahkememizce yapılan yazışmada adıgeçen tarafınıza gönderilen iadeli-taahhütlü davet mektubunun iade edilmesi nedeniyle tebligat yapılamadığı görüldüğünden, işbu metinde bahsi geçen Mahkememiz karar ilamı ve istinaf hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06/01/2026

Basın No: ILN02399665

