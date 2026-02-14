ANKARA İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KAMUOYUNA DUYURU



Yukarıda fotoğrafı görülen, ORIGINAL marka PD+4U model şarj cihazı ürününün, "Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB)(LVD)" kapsamında güvenlik amaçlarının temel gereklerini karşılamaması ve yangın çıkarma riski teşkil etmesi nedeniyle güvensiz olduğu tespit edilmiş ve 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 16'ncı ve 17'nci Maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 09.01.2026 tarih ve 7622481 sayılı yazısı ile ürün hakkında; piyasaya arzın ivedilikle durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi ve geri çağrılması kararları verilmiştir.

Elinde yukarıda bilgileri yazılı ürünü bulunduran kişi veya kurumların, acilen kullanılmasını bırakıp aşağıda unvanı, iletişim bilgileri ve adresi yazılı firma adresine göndermeleri önemle rica olunur.

Ürünün intikaline ilişkin tüm masraflar firma tarafından karşılanacak olup 7223 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince tarafınıza;

Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi, Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi, Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi, imkanı/imkanlarının sunulma zorunluluğu bulunmaktadır.

Firma Unvanı: Ali Koluaçık-ARS Bilgisayar Adresi: Eti Mah. Celal Bayar Bulv. Maltepe Pazarı A peron 13,14,15 Sıhhiye

Çankaya/ANKARA Telefon: 05425122513 E-posta: info@arsbilgisayar.net

Basın No: ILN02399919

#ilan.gov.tr