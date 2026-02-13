T.C.SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2025/544 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/544 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya ili, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 1912 Ada/ 5 Parsel N / 1 / - / 4 BB sayılı taşınmaz

Adresi : Beşköprü Mahallesi 16. Cadde No:73 N Blok 1. Kat D-4Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 166,8 m2

Arsa Payı : 13936 / 2957266

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 10.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu takyidatında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 13:47

11/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02399941

