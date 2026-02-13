T.C.İSTANBUL BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/302370 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/302370 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.400.000,00 1 Taşıt 34HTH587 Plakalı, 2023 Model , FORD Marka, PU08610 Motor No'lu, NM0AXXTTRAPU08610 Şasi No'lu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:30

11/02/2026 (İİK m.114/4)

