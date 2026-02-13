T.C. TOKAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2025/778 esas sayılı dosyasında Dava konusu taşınmazların Tokat İli, Merkez İlçesi, Hanpınar Köyü 147 ada 1 parsel sayılı taşınmaz olduğu,

-Malikinin Alaattin Bıçak, Dilber Bingöl, Ümit Bıçak, Musa Şahin, olduğu,

Mahkememizin 2025/779 esas sayılı dosyasında, -Dava konusu taşınmazların Tokat İli, Merkez İlçesi, Hanpınar Köyü 141 ada 15 parsel sayılı taşınmaz olduğu,

-Malikinin Alaattin Bıçak, Dilber Bingöl, Ümit Bıçak, Musa Şahin olduğu,

Mahkememizin 2025/780 esas sayılı dosyasında -Dava konusu taşınmazların Tokat İli, Merkez İlçesi, Hanpınar Köyü 147 ada 1 parsel sayılı taşınmaz olduğu,

-Malikinin Alaattin Bıçak, Dilber Bingöl, Ümit Bıçak, Musa Şahin, olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) olduğu,

-Maliklerinin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) yöneltilmesi geretiğini,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı hususu

- Davalılara/vasilere tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 11/02/2026

Basın No: ILN02400062

