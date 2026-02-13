T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ

2025/162 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/162 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, YEDİVEREN Mahalle/Köy, KÖYALTI Mevkii, 209 Ada, 3 Parsel, İCRA KONUSUTAŞINMAZ

Adresi : Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Köyaltı Mevkii, Yediveren Mahallesi 209 Ada 3 Parsel Tatvan / BİTLİS

Yüzölçümü : 11.678,44 m2

İmar Durumu : Bilirkişi raporunda " İcra konusu ana taşınmaz Bitlis İli

Tatvan İlçesi Yediveren Köyü sınırları içerisinde yer alıp, Belediye onaylı İmar planı içinde yer

almamaktadır." denilmiştir.

Kıymeti : 33.212.244,75 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

