T.C. BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Sayı :2025/37 Ort. Gid. Satış

Konu : Satış İlanı Tebliği

HİSSEDAR : HATİCE KARAKOÇ- 59476449660 T.C. No

Bozüyük Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/415 Esas, 2022/662 Karar sayılı ilamı ile Bilecik İli Bozüyük İlçesi Yeni Mah. 406 Ada 196 Parsel sayılı taşınmazın satışına karar verilmiş olup,

02/02/2026 tarihli Satış Kararı gereğince taşınmazın 1.Artırmasının 09/06/2026 Saat:10:05; 2. Artırmasının 08/07/2026 Saat: 10:05'de yapılmasına, Hissedar Hatice KARAKOÇ'un adresinin tespit edilememesi sebebiyle iş bu SATIŞ İLANI'nın ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bilecik İl, Bozüyük İlçe, YENİ Mahalle/Köy, 406 Ada, 196 Parsel, TAŞINMAZ ARSA VASFINDADIR. Yüzölçümü : 656 m2, Kıymeti : 6.916.400,00 TL, KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

