SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KİRAYA VERİLECEK

GSM BAZ İSTASYONU NOKTALARI İLANI SIRA KURULUM YAPILACAK YER NOKTA KİRA KONUSU TAHMİN EDİLEN 3 YILLIK KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ-SAATİ 1 GAZİ ŞEHİR PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 11.00 2 GAZİ ŞEHİR PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 11.00 3 GAZİ ŞEHİR PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 11.00 4 ŞEHİT ENGİN TİLBAÇ PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 11.05 5 ŞEHİT ENGİN TİLBAÇ PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 11.05 6 ŞEHİT ENGİN TİLBAÇ PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 11.05 7 CEBECİ 2512. SOKAK PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 11.10 8 CEBECİ 2512. SOKAK PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 11.10 9 CEBECİ 2512. SOKAK PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 11.10 10 ADEM YAVUZ MEYDAN PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 11.15 11 ADEM YAVUZ MEYDAN PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 11.15 12 ADEM YAVUZ MEYDAN PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 11.15 13 OSMANGAZİ PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 11.20 14 OSMANGAZİ PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 11.20 15 OSMANGAZİ PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 11.20 16 AHİ EVRAN PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 11.25 17 AHİ EVRAN PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 11.25 18 AHİ EVRAN PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 11.25 19 ŞEHİT YUSUF YENGİN PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 11.30 20 ŞEHİT YUSUF YENGİN PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 11.30 21 ŞEHİT YUSUF YENGİN PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 11.30 22 ZAMAN PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 11.35 23 ZAMAN PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 11.35 24 ZAMAN PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 11.35 25 NENE HATUN PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 11.40 26 NENE HATUN PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 11.40 27 NENE HATUN PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 11.40 28 SERVİ PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 11.45 29 SERVİ PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 11.45 30 SERVİ PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 11.45 31 ORHANGAZİ PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 11.50 32 ORHANGAZİ PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 11.50 33 ORHANGAZİ PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 11.50 34 PİR SULTAN ABDAL PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 11.55 35 PİR SULTAN ABDAL PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 11.55 36 PİR SULTAN ABDAL PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 11.55 37 GAZİ PAŞA PARKI 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 12.00 38 GAZİ PAŞA PARKI 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 – 12.00 39 GAZİ PAŞA PARKI 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 12.00 40 NENE HATUN KÜLTÜR MERKEZİ 1. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 24.02.2026 - 12.05 41 NENE HATUN KÜLTÜR MERKEZİ 2. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 25.02.2026 - 12.05 42 NENE HATUN KÜLTÜR MERKEZİ 3. NOKTA BAZ İSTASYONU 435.000,00 TL+KDV 13.050,00 TL 26.02.2026 - 12.05



Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait Hizmet Binası ve Park Alanlarının uygun bir yeri GSM BAZ İSTASYONU tesisi için ihale ile kiraya verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli her bir dosya için 5.000,00 (beşbin) TL olup Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir.

* İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

* İhaleye sadece Türkiye sınırları içerisinde GSM OPARATÖRLÜĞÜ HİZMETİ VEREN TÜZEL KİŞİLER katılabilecektir. Katılımcıların sunması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili Makamdan) kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge,

2- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3- Geçici teminat mektubu (süresiz) veya makbuzun aslı,

4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

5- İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın alma belgesi,

6- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir),

* Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

* Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

* İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

