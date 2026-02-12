GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.Şehir Aile Parkı İşletmeciliği 2886 Sayılı İhale Kanununun 35/C maddesine göre açık teklif artırma usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecektir. İhale 23/02/2026 Pazartesi günü saat 15:00'de belediye toplantı salonunda yapılacaktır.

2.Aylık tahmini kira bedeli ₺-50.000,00 + KDV' dir.

3.İsteklilerde aranan belgeler.

a.Gerçek Kişiler

1.İkametgâh belgesi - Nüfus cüzdanı fotokopisi/Nüfus Kayıt örneği. -Tebligat için adres beyanı - İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza beyannamesi, - Geçici Teminat Ödendi Dekontu (Geçici Teminat %3' tür.) - Oda Kayıt Belgesi - Ortaklık Belgesi – Vekaletname - İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. - Vergi borcu yoktur ve Belediye borcu yoktur belgeleri. - İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. - İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, - Adli sicil kayıt örneği.

b.Tüzel Kişiler

1.İkametgah belgesi. - İmza sirküleri. - Oda Kayıt Belgesi. - Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, - Geçici Teminat Ödendi Dekontu (Geçici Teminat %3' tür.) - Ortaklı Belgesi. - Vekaletname. - İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. - Vergi borcu yoktur ve Belediye borcu yoktur belgeleri. - Ticaret Sicil Gazeteleri. - İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, - İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, - Adli sicil kayıt örneği.

4.İhaleye katılmak isteyenlere duyurulur.

Basın No: ILN02399248

