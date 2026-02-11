T.C. MERSİN 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/843 Esas

DAVALI : HİLAL ÇETİN (TC:34789294534) Siteler Mahallesi Akdeniz Caddesi No;138 Kat :1 Akdeniz/

Davacı Nusret SARIKAYA tarafından aleyhinize açılan Tazminat davasında yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış olup davacı vekilinin 22/01/2026 tarihli ıslah dilekçesi ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/06/2026 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile dava dilekçesinde talep edilen 1.000,00 TL maddi tazminat miktarının, yalnızca davalılar Hilal Çetin ve Yusuf Yıldızhan yönünden 125.750,00 TL arttırarak 126.750,00 TL'ye ıslah edildiği hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.23/01/2026

Basın No: ILN02398238

#ilan.gov.tr