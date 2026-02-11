T.C. İZMİR 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52574693-2024/937-Ceza Dava Dosyası 09.02.2026

İLAN METNİ

Mahkememizin 16/12/2025 tarih 2024/937 esas 2025/914 sayılı kararı ile Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmaksuçundan İsmet ve Nurten oğlu, 17/10/1987 Karakoçan doğumlu sanık AHMET ARDA hakkında eylemine uyan TCK 191/1 maddesi gereği 2 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, verilen karar sanığa tebliğ edilememiş olmakla,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içerisinde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 21/11/2023

Basın No: ILN02398403

