T.C. İSTANBUL ANADOLU 32. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İstanbul, Fatih, İskenderpaşa, Cilt No:35, Hane No:2238, BSN:3'de nüfusa kayıtlı Nazmi ve Hatice Hediye'den olma 01/07/1898 doğumlu, 416*****802 T.C. Nolu, 06/03/1981 tarihinde vefat eden Fatma Nakiye USMAN'ın mirasçılarının TMK'nun 594.maddesi uyarınca 1 yıl içerisinde Mahkememize vekil aracılığıyla veya şahsen müraacat etmeleri, aksi takdirde Hazine'nin mirasçılığına karar verileceği 2. Kez ilanen tebliğ olunur.

