T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/618 Esas

KARAR NO : 2025/186

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/04/2025 tarihli ilamı ile 1 YIL 3 AY HAPİS, 40 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Öriş ve Gulchehra 19/04/1991 doğumlu, Dılafruz ABDUKHAIROVA adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 06.02.2026

Basın No: ILN02398400

#ilan.gov.tr