T.C. EDREMİT 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/58 Esas

SANIK :CEMAL DEVELİ, Serkan ve Pınar oğlu, 05/04/2000 ALTINDAĞ doğumlu, ÇANAKKALE, BİGA, Gümüşçay/Teşvikiye mah/köy nüfusunda kayıtlı. Altındağ Kale Mahallesi Küme Evleri Yeni Hayat 2.Sokak No: 180Altındağ/ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:12037021668

SUÇ : Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak

SUÇ TARİHİ : 28.06.2018

KARAR : 2 YIL HAPİS CEZASI

KARAR TARİHİ : 11.12.2025

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden İKİ HAFTA sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

