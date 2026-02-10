ERMENEK SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ERMENEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığı satış yolu ile giderilmesin karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman ili, Başyayla ilçesi, Kirazlıyayla Mahalle/Köy, 191 Ada, 31 Parsel, Karaman İli, Başyayla İlçes ...

Adresi : Kirazlıyayla Mahallesi 191 Ada 31 Parsel Başyayla / KARAMAN

Yüzölçümü : 4.396,53 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 863.258,17 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmaz içinde bulunan köprü korunması gerekli kültür varlığıdar

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 12:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:04

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 10:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:58

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 13:47

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 14:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 14:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 14:47

2 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri :Karaman ili, Başyayla ilçesi, Kirazlıyayla Mahalle/Köy, 165 Ada, 14 Parsel, Karaman İli, Başyayla İlçes ...Adresi : Kirazlıyayla Mahallesi 165 Ada 14Parsel Başyayla / KARAMANYüzölçümü : 1.511,35 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 296.754,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Artırma Bilgileri3 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Karaman ili, Başyayla ilçesi, Kirazlıyayl Mahalle/Köy, 139 Ada, 21 Parsel, Karaman İli, Başyayla İlçes ...Adresi : Kirazlıyayla Mahallesi 139 Ada 21Parsel Başyayla / KARAMANYüzölçümü : 1.480,02 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 290.601,93 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Artırma Bilgileri4 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Karaman ili, Başyayla ilçesi, Kirazlıyayla Mahalle/Köy, 138 Ada, 10 Parsel, Karaman İli, Başyayla İlçes ...Adresi : Kirazlıyayla Mahallesi 139 Ada 21Parsel Başyayla / KARAMANYüzölçümü : 1.106,90 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 217.339,82 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler:Artırma Bilgileri

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

