ERMENEK SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.
ERMENEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığı satış yolu ile giderilmesin karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karaman ili, Başyayla ilçesi, Kirazlıyayla Mahalle/Köy, 191 Ada, 31 Parsel, Karaman İli, Başyayla İlçes ...
Adresi : Kirazlıyayla Mahallesi 191 Ada 31 Parsel Başyayla / KARAMAN
Yüzölçümü : 4.396,53 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 863.258,17 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmaz içinde bulunan köprü korunması gerekli kültür varlığıdar
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 12:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 12:04
Özellikleri :Karaman ili, Başyayla ilçesi, Kirazlıyayla Mahalle/Köy, 165 Ada, 14 Parsel, Karaman İli, Başyayla İlçes ...
Adresi : Kirazlıyayla Mahallesi 165 Ada 14Parsel Başyayla / KARAMAN
Yüzölçümü : 1.511,35 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 296.754,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:58
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 10:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:58
Özellikleri : Karaman ili, Başyayla ilçesi, Kirazlıyayl Mahalle/Köy, 139 Ada, 21 Parsel, Karaman İli, Başyayla İlçes ...
Adresi : Kirazlıyayla Mahallesi 139 Ada 21Parsel Başyayla / KARAMAN
Yüzölçümü : 1.480,02 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 290.601,93 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 13:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 13:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 13:47
Özellikleri : Karaman ili, Başyayla ilçesi, Kirazlıyayla Mahalle/Köy, 138 Ada, 10 Parsel, Karaman İli, Başyayla İlçes ...
Adresi : Kirazlıyayla Mahallesi 139 Ada 21Parsel Başyayla / KARAMAN
Yüzölçümü : 1.106,90 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 217.339,82 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 14:47
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 14:47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 14:47
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
