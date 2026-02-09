T.C. ARAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

2025/178 Esas

Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Kastamonu ili, Araç ilçesi, Aşağıılıpınar Köyü, 17 cilt, 15 hane, 11 BSN'de nüfusa kayıtlı Ramis ve Satiyeoğlu, 20/09/1932 doğumlu, 41995574442 T.C. Kimlik numaralı Faik Sanık'ın gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla, yukarıda kimliği belirtilen Faik Sanık'ın nerede olduğu ve nerede oturduğu hususunda bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2025/178 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ayrıca gaipliğin hükmü için lazım olan ilan müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, bu malların hazineye intikal edeceği M.K.'nın 33. ve 588. maddesince 2.(ikinci) gaiplik ilanı olarak duyurulur. 22/01/2026

Basın No: ILN02393639

