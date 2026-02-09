T.C. ARAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

2025/668 Esas

Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Kastamonu ili, Araç ilçesi, Erekli Köyü, 50 cilt, 7 hane, 1 BSN'de kayıtlı Sadık ve Anşa'dan olma, 17/10/1929 doğumlu, 43468525524T.C. Kimlik numaralı Zeliha Yürüşen'in gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla, yukarıda kimliği belirtilen Zeliha Yürüşen'in nerede olduğu ve nerede oturduğu hususunda bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde mahkememizin 2025/668 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ayrıca gaipliğin hükmü için lazım olan ilan müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, bu malların hazineye intikal edeceği M.K.'nın 33. ve 588. maddesince 1.(Birinci) gaiplik ilanı olarak duyurulur. 22/01/2026

Basın No: ILN02393647

#ilan.gov.tr