T.C. İSTANBUL 6. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/474 Esas

KONU : İLANEN TEBLİGAT

Davacı HATİCE ÇIVAK ile Davalı ERDAL ÇIVAK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, ön inceleme duruşma gününün 05/05/2026 günü saat 09:30'da icra edileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçede gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu 15200708632 T.C. Kimlik Numaralı davalı ERDAL ÇIVAK'a ön inceleme duruşma günü bildirir tebligatı yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 05/02/2026

Basın No: ILN02397427

#ilan.gov.tr