T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/22 Esas

İLAN

Sn: Dahili Davalı Sevgi Yıldırım (T.C : 156....724 İbrahim ve Gülcihan kızı 20.05.1943 doğumlu) Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2023/22 Esas sırasında kayıtlı olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Ankara ili, Şereflikoçhisar ilçesi, Yeşilova Mahallesi,223 Ada 8 Parsel, 238 Ada 16 Parsel, 593 Ada 2 Parsel, 539 Ada 16 Parsel, Emek Mahallesi 548 Ada 1 parsel sayılı tarafların birlikte malik oldukları taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini talep etmiş olup; HMK.122 ve 127 mad. gereği 2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceğiniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, aksi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02393693

#ilan.gov.tr