T.C.

ŞANLIURFA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/568 Esas

DAVALI : DENİZ BÜYÜKÇELEBİ

Davacı İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (rücuen) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi, tensip zaptı, ara karar evrakı ilanen tebliğ olunur. 02/02/2026

Basın No: ILN02393687

#ilan.gov.tr