T.C. ŞANLIURFA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C.
ŞANLIURFA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ŞANLIURFA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2026/568 Esas
DAVALI : DENİZ BÜYÜKÇELEBİ
Davacı İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (rücuen) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.
Dava Dilekçesi, tensip zaptı, ara karar evrakı ilanen tebliğ olunur. 02/02/2026
Basın No: ILN02393687
#ilan.gov.tr