T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/186 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/186 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 4839 Ada 1 Parsel Arsa

Yüzölçümü : 7.051,59 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 25.738.304,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:09

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:09

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 2308 Ada 4 Parsel Tarla

Yüzölçümü : 2.015,36 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 6.449.152,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:53

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 11:53

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:53

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 3621 Ada1 Parsel Tarla

Yüzölçümü : 1.204,04 m2İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 14.916.960,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 14:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 3580 Ada 3 Parsel Arsa

Yüzölçümü : 742,32 m İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 7.237.620,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:52

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:52

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 3580 Ada 4 Parsel Arsa

Yüzölçümü : 1.058,15 m2İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 10.316.963,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:52

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:52

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:52

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 2308 Ada 2 Parsel Tarla

Yüzölçümü : 4.646,69 m2İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 13.940.070,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:46

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:46

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 1473 Ada 12 Parsel Tarla

Yüzölçümü : 6.677,03 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir

Kıymeti : 22.368.050,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:46

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 14:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 14:46

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:46

03/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02394334

#ilan.gov.tr