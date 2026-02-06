T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/165 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/165 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mah. 805 ada, 673 parselde kayıtlı B Blok 4.Kat 10 Numaralı Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 110 m2 Arsa Payı : 1/30 İmar Durumu:Ekli bilirkişi raporundan ve bakılabilir
Kıymeti : 2.300.000,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:12
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:12
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:12
03/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02394302
#ilan.gov.tr