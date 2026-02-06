T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN OLUNUR

ESAS NO : 2025/548 Esas

DAVALI : MAHMUD EL HATIR- Halil ve Fadile oğlu, 1989 doğumlu, 995*****100Yabancı kimlik numaralı,

Davacı Yeley EL ABDULLAH tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Yeley EL ABDULLAH tarafından aleyhinize boşanma talepli dava açılmış olup davaya karşı iki hafta içerisinde cevaplarınızı sunabileceğiniz, bu süre içerisinde cevap dilekçesi hazırlanmasının mümkün olmadığı durumlarda yine bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere iki haftalık ek süre verilebileceği, HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194.md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte, örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi, başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen ve tebliğ olunur.

