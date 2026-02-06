T.C. ÇARDAK ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/286Esas

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı Adaham ve Zaıira kızı, 18/11/1986 doğumlu, Dıldora Iuldasheva tebliğe yarar açık adresinin bulunmadığı, yurt dışı giriş-çıkışının bulunmadığı ve yapılan adres araştırmasından da bir netice alınmadığı anlaşılmakla Tensip Zaptı, Genel Karar Müzekkere, Hedef süre formu ve İddianamenin, "CMK 251/2 maddesi gereği ekte gönderilen iddianame ve açıklamalar doğrultusunda tarafınıza tebliğden 15 gün sonra duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden hüküm verilebileceği (sözlü savunma, ifade ve beyan alınmadan, mahkumiyet halinde sanığın yazılı olarak karşı çıkmaması ve koşulların varlığı halinde HAGB kararı verilebileceği) hususu ihtar olunur." şerhi ile birlikte 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.02.2026

