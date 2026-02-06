T.C. BAKIRKÖY 20. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/930 Esas

GAİP : HASAN BARAN

"4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi gereğincegaipliğine karar verilmesi istenen SIDIKA ve EYYUP'ten olma 01/09/1993 tarihli Batman doğumlu,56605607274TC kimlik numaralı HASAN BARAN isimli kişinin kendisinden haber alınamadığı bildirilmekte olup; bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, adı geçen kişinin ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veya öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin konusuz kalacağı, ilandan sonuç alınamaması halinde ise belirtilen süre sonunda ilgili kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi sonuç doğuracağı hususu ilan olunur."

İLGİLİ KİŞİ : HASAN BARAN - 56605607274

Fatih Mah., Pazar Cad. No:33 ABağcılar/ İSTANBUL

BATMAN ili, MERKEZ ilçesi, AKÇA mah/köy, 21 Cilt, 136 Aile sıra no, 21 sırada nüfusa kayıtlı, EYYUP ve SIDIKA oğlu/kızı, 01/09/1993 dogumlu,

Basın No: ILN02394982

