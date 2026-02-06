T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/235 Esas

DAVALI : MUSTAFA SERHAN ŞAHİN - 16807233572

Davacı Birikim Varlık Yönetim Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde adresinizin mernis adresi olarak bildirildiği, ancak mernis adresinizin bulunmaması nedeniyle yurtiçi ikamet adresinize tebligat çıkarıldığı, yurtiçi ikamet adresinden de iade geldiği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/02/2026 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

