İLAN

ANKARA 30. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/147 Esas

KARAR NO : 2023/765

DAVALI : RAFET KEPİR -Cevizlidere Mah. 1066 Cad. No: 42/A Çankaya / ANKARA

Davacı MELEK KEPİR tarafından davalı RAFET KEPİR aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-DAVANIN KABULÜ ile; ÇORUM İli, SUNGURLU İlçesi, TÜRKHACILARHANI Köyü/mah. nüfusa kayıtlı, BEKİR ve HAVVA'den olma, 01/01/1966 doğumlu, 349...350 T.C. Kimlik Numaralı, davacı MELEK KEPİR ile aynı hanede nüfusa kayıtlı İSKENDER ve YÜKSEL'den olma 01/01/1964 doğumlu, 349...558 T.C. Kimlik Numaralı davalı RAFET KEPİR'nın TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların çocukları reşit olduğundan velayet hususunda karar verilmesine yer olmadığına,

3-Davacı kadının nafaka, maddi ve manevi tazminat talebi bulunmadığından bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına,

03/11/2023 tarihinde davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren Bölge Adliye Mahkemesi 2 hafta içinde kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta sonra kesinleşeceği, ilanen tebliğ olunur. 12/01/2026

Basın No: ILN02393700

#ilan.gov.tr