T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2023/84 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizin 14/10/2024 tarih ve 2023/84 Esas, 2024/459 Karar sayılı Gerekçeli Karar, ile Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Vekillerinin 31/10/2024,06/11/2024,13/11/2024 tarihli 3 adet istinaf dilekçesi Dahili Davalı Bülent EBİRİ' T.C.52237083134 ' ye tebliği hususunda ilan olunur.

