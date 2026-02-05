T.C. VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
VAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2023/84 Esas
İLAN METNİ
Mahkememizin 14/10/2024 tarih ve 2023/84 Esas, 2024/459 Karar sayılı Gerekçeli Karar, ile Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Vekillerinin 31/10/2024,06/11/2024,13/11/2024 tarihli 3 adet istinaf dilekçesi Dahili Davalı Bülent EBİRİ' T.C.52237083134 ' ye tebliği hususunda ilan olunur.
Basın No: ILN02393657
