T.C. İSTANBUL ANADOLU 9. İCRA DAİRESİ

9.000.000,00

1

Taşıt

34LG001 Plakalı, 2015 Model, MERCEDES-BENZ Marka, Otomobil/221 Tipli, 64286741704743 Motor No'lu (motor numarası araç takyidat bilgisi evrakındaki numaradır.), WDD2221331A193181 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 190 kw, Motor Hacmi 2987cc, Rengi Siyah, 1.385 km, Aracın lastik durumu %90 performanslı (stepne lastiği yok ) Çelik jant, Cam tavan, Deri Koltuk, Koyu renkli camlar. Kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif ufak çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir. Motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, kapılarının açıldığı, iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı tespit edildi. KDV oranı %20'dir. Anahtarı var, ruhsatı yoktur.

Yed-i Emin Bilgisi:

Yöntem Yediemin Otoparkı

Ferhatpaşa Mah. 41. Sokak No: 49 Ataşehir / İSTANBUL