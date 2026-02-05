T.C.

GAZİANTEP

4. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/1467 Esas 07.01.2026

Konu : 2. İlan yapılması hk.



2. İLAN

Davacı tarafından SELAHATTİN ÖZDEMİR'in mirasçılık belgesi düzenlenmesi talebi ile açılan bu davada ikinci kez ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Kahramanmaraş ili, Pınarbaşı Mah. 4994 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazda mali olarak bulunan Miras bırakan İbrahim oğlu Selahattin Özdemir'in 4721 sayılı TMK'nun 594. Vd. Maddeleri uyarınca dosyada mevcut nüfus kayıtlarına göre mirasçılık belgesi düzenleneceğinden, mirasçılarının tespitinin mümkün olmaması nedeniyle, murisin mirasçısı olduğunu iddia eden kişi veya kişilerin ilan tarihinden itibaren 1 yıllık yasala süresi içinde mirasçıları tarafından mirasçılık sıfatları bildirmek üzere Gaziantep 4. Sulh hukuk mahkemesi 2024/1467 Esas sayılı dosyasına başvurulması, kimse başvurmadığı ve hiçbir mirasçısı tespit edilemediği takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine ilişkin ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02393672

