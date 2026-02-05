İLAN

T.C.

ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/689 Esas

DAVALI : İBRAHİM AKYÜREK - 22741639486

Huzur Mah. Cesur Sk. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. No:10 Sarıyer/ İSTANBUL

YILMAZ ve SABRİYE oğlu, 11/01/1984 doğumlu,

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm araştırmalara rağmen adresiniz bulunamadığı için tanıklarınızı hazır etmeniz ve davacı vekilince ziynet eşyası talebine ilişkin belirli hale getirme ve maddi tazminat talebinin ıslahına ilişkin olarak sunulan dilekçenin ilanen tebliğine karar verilmekle;

Tanıklarınızı 26/03/2026 günü saat:13:55'da gerçekleştirilecek olan duruşmada hazır etmeniz, aksi takdirde tanık deliline dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR.

Davacı vekilinin 22/12/2025 tarihli ziynet eşyası talebine ilişkin belirli hale getirme ve maddi tazminat talebinin ıslahına ilişkin dilekçesinde özetle; "müvekkilin kızının çocuğuna ait bir künye ile fotoğraflarda görülen 14 ayar 2 adet küpe ve 2 adetyüzüğü ( 1 tanesi 5 taş diğeri ise tek taş olan ) davacı tarafça alınıpbir dahageri verilmemesi üzerine buna ilişkin fotoğraflar birliktebilirkişi tarafından tespit edilen ziynet eşyalarının öncelikle aynen iadesini mümkün değilse ödeme adınındaki bedel üzerinden müvekkile ödenmesini bununda mümkün olmaması halinde bilirkişi tarafından tespit edilenve talep edilenaltınlar kısmındaki 25.380,00-TL üzerinden müvekkile verilmesine karar verilmesini sayın mahkemedentalep ediyoruz." "dava dilekçemizde talepte bulunduğumuz 150.000,00-tl maddi tazminatın karşı davalının eşine karşı sadakat yükümlüğünü ihlal etmesinin görsellerle ispatı, tanık anlatımları gerek eşe gerek çocuklarına psikolojik, sözlü ve fiziki şiddetin ispat edilmiş olması, paranın alımgücünün geçen 2-3 yılda çok düşmesi ve dava sürecinde geçen süre de dikkate alınarak 400.000,00-TL'ye iş bu ıslah dilekçemiz ile artırdığımızı ve miktarı ıslah ettiğimizi beyan ederiz." şeklinde ıslah edildiği anlaşılmakla, HMK'nun 176. Maddesi gereği TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02393707

#ilan.gov.tr