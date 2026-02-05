Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/518 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/518 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 4797 Parsel, 264,05 M2 Yüzölçümlü, 20/156 Arsa Paylı, 4. Normal Kat, 11 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Çap Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı

Özellikleri : Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 4797 parsel (264,05 m2 yüzölçümlü) sayısı ile kayıtlı, kat irtifaklı ana taşınmazda, 4.Normal Katta 20/156 arsa paylı 11 b.bölüm numaralı "ÇAP Mesken" nitelikli taşınmazın tamamıdır. Halihazırda ise, Siyavuşpaşa Mahallesi, Pınar Sokak, No:21, Kat:4 Daire:11 Bahçelievler/İSTANBUL posta adreslidir. Mahallinde yapılan incelemede 21 dış kapı numaralı binanın, Bodrum+Zemin+4 Normal Kat+Çatı Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür. Projesine göre bodrum, zemin, normal katlarda her katta 2 şer mesken olmak üzere toplam 12 adet b.bölüm yer almaktadır. 4.Normal Kattaki b.bölümler çatı katı ile bağlantılı dubleks mesken niteliğindedir. Bina dış cephesi akrilik boyalıdır. Bina girişi bodrum kat seviyesinden, çelik kapı ile sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Satışa konu 4.Normal Katta 11 bağımsız bölüm numaralı "ÇAP Mesken" nitelikli taşınmaz, bina girişine göre sol tarafta yer almaktadır. Projede, toplam brüt 150 m2 kapalı+10 m2 teras (net 135 m2 kapalı+10 m2 teras) alanlı taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar, verzalit tezgah ve ankastre set, banyo bölümünde duş yeri, duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır.4.Normal kat: Brüt 95 m2 (net 85 m2) alanlı kat, salon, 2 oda, balkonlu mutfak, banyo, antre bölümlerinden oluşmaktadır. Çatı katı: Brüt 55 m2 kapalı+10 m2 teras (net 50 m2 kapalı+10 m2 teras) alanlı katta, teraslı salon, 2 oda, banyo ve antre bölümlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Siyavuşpaşa Mahallesi, Pınar Sokak, No:21, Kat:4 Daire:11Bahçelievler / İSTANBUL

Yüzölçümü : 264,05 m2

Arsa Payı : 20/156

İmar Durumu :Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03.09.2025 tarihli yazısında, Bahçelievler İlçesi, Siyavuşpaşa Mahallesi, 4797 parsel sayılı taşınmaz 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı'na göre İkiz Nizam 5 Kat yapılaşma şartlarında, Konut Alanı'nda kalmaktadır. Parselde bulunan bina için 03.06.2022 tarihli yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Ruhsat Tarihi 03.06.2022 olup, net kullanım alanı 150 m2'nin altındadır.

Kıymeti : 9.880.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan: 6306 Sayılı Kanun Gereği Riskli Yapıdır. 07/01/2022- 894

Beyan: Yönetim Planı: 17/11/2022

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/735 Esas İflas Ve Konkordato Şerhi,

Bakırköy 1. İcra Dairesi İflas Şerhi,

Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/513 Esas Dosyasından Davalıdır Şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:00

29/01/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02393681

#ilan.gov.tr